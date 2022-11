Thierry Luthers célèbre les 100 ans du Forum de Liège dans un livre et un spectacle

Thierry Luthers nous en retrace la riche histoire dans un livre intitulé Le Forum de Liège, 100 ans d’émotions. À l’origine, le Forum de Liège a d’abord longtemps été un cinéma. Un cinéma un peu particulier, puisqu’il proposait déjà des attractions de music-hall avant la projection des films.

"Tout cela s’est arrêté pour des raisons financières en 1984, et là on a eu très peur que la salle soit rasée […]. Heureusement ils l’ont classée, parce que cette salle est magnifique", raconte Thierry.

La jeune centenaire accueillera aussi une soirée spéciale le 3 décembre prochain. Avec le parrainage prestigieux de Pierre Billon, ancien producteur, auteur et ami de Johnny Hallyday et Michel Sardou, Thierry Luthers et son ami d’enfance Michel Curvers interpréteront des tubes de leurs idoles Johhny et Sardou.

Pour plus d’infos sur le spectacle et pour réserver, rendez-vous sur le site du Forum de Liège.