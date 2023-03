Thierry Lhermitte, Daniel Auteuil et Richard Berry testent les limites de leur amitié dans "Nos Femmes"

Ce lundi 27 mars, votre séance VIP débutera avec "Nos femmes", une comédie réalisée par Richard Berry mettant en scène trois amis de longue date. Alors que l’un d’eux vient de tuer sa femme, les deux autres se retrouvent face à un dilemme : doivent-ils le dénoncer ou le couvrir ?

Réalisé par Richard Berry, "Nos femmes" est un film adapté d’une pièce de théâtre écrite par Éric Assous et mise en scène par Alain Leempoel. Celle-ci est représentée pour la première fois au théâtre de Paris en 2013, et forte de son succès, elle attire l’attention de Richard Berry, qui collabore avec son auteur pour en faire un scénario.

À cette époque, lui et Daniel Auteuil viennent de terminer de tourner " Avant l’hiver ", un film dans lequel ils incarnent respectivement un psychiatre et son patient. À l’issue de ce projet, Daniel Auteuil raconte que tous deux éprouvent "de la frustration de ne pas avoir eu assez de scènes à faire ensemble" lors d’une interview accordée au site vente-privée.com.

Aussi est-ce sans surprise qu’ils décident de collaborer à nouveau dans "Nos femmes", où ils jouent respectivement les rôles de Paul et Max, deux amis qui se préparent à passer une soirée entre hommes on ne peut plus ordinaire. Leurs plans sont cependant contrariés par Simon, leur troisième convive et ami, lorsque ce dernier arrive chez Max complètement paniqué et qu’il leur annonce avoir étranglé sa femme suite à un accès de colère.

Dès lors, une question se pose : jusqu’où seront-ils prêts à aller par amitié ?