Thierry Lhermitte annonce l'arrêt d'un projet de film sur un personnage mythique : "On s'est fait jeter"

Thierry Lhermitte vient d'annoncer l'arrêt d'un projet de film sur l'inspecteur Derrick.

Il y a 3 ans, le comédien que l'on a pu voir dans "Les Bronzés" avait déclaré au micro de RTL : "Cela a commencé comme une blague. Puis à force de le dire et que ça fasse marrer les gens, je me suis dit : ‘Mais c’est super marrant, c’est un peu comme inspecteur Clouseau’. On aime bien se moquer des Allemands, il faut bien le dire, donc un inspecteur aussi lent et ennuyeux que Derrick, il y a de quoi rigoler. Donc voilà, c’est parti !"

Sauf que le projet n'a pas convaincu comme l'explique Thierry Lhermitte : "Il y a un scénario qui est fantastique, à mourir de rire, il y avait des acteurs qui étaient emballés, on a tout... sauf les sous. On s'est fait jeter."

Tout était prévu jusqu'au casting 5 étoiles pour ce film sur l'inspecteur Derrick : "Il y avait Isabelle Nanty, Lucien Jean-Baptise qui jouait le commissaire Maigret, Josiane Balasko qui jouait Angela Merkel, Michel Blanc qui jouait une ex-nageuse d'Europe de l'Est..."

Pour le moment, aucun distributeur et aucune chaîne n'ont voulu participer financièrement à cette adaptation. Cela bougera peut-être avec cette intervention de Thierry Lhermitte.

L'acteur est à l'affiche du film "Sexygénaires" qui sort le 14 juin au cinéma.