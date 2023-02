Thierry Henry tire un "grand coup de chapeau" à Philippe Clement : "Monaco est l’équipe la plus structurée de Ligue 1"

Monaco tourne à plein régime depuis quelques semaines. L’ASM de Philippe Clement est tout simplement l’équipe de Ligue 1 la plus productive sur les neuf derniers matches. Cela n’a pas échappé à Thierry Henry. Ancien de la maison, Titi a fait l’éloge de la formation du Rocher.



"Pour moi, c’est l’équipe la plus structurée, la plus équilibrée de notre championnat l’heure actuelle. Quand on voit les joueurs qui ont commencé, ils ne sont pas en difficulté. Ils savent ce qu’ils ont à faire. Ils font tous les mêmes efforts. Si c’est Minamino qui joue ou Mbolo, Boadu qui rentre. Il faut tirer un grand coup de chapeau au coach", analyse Henry sur le plateau de Prime Vidéo.



Le début de championnat a été un peu hésitant (5/15 et une élimination en C1). Clement a dû reconstruire une partie de son entre-jeu après le départ d’Aurélien Tchouaméni. Ce transfert a rempli les caisses mais l’ASM a réinvesti intelligemment. Mohammed Camara (RB Leipzig, 25 matches), Takumi Minamino (Liverpool, 19 matches) et Breel Embolo ('Gladbach, 33 matches 13 buts) ont trouvé leur place sur l’échiquier de l’ancien coach du Club Bruges.



Depuis le douloureux revers à Louis II contre Marseille (2-3) plus rien n’arrête l’ASM. Sixièmes au soir de la 15e journée, les Monégasques sont de retour sur le podium grâce à un très solide 23 sur 27. Seul l’OM (22/27) tient le rythme. Nice (18/27) et Paris (16/27) ont perdu pas mal de terrain depuis le 13 novembre.



En position de force après sa victoire à Leverkusen, Monaco peut entrevoir les 1/8es de finale de l’Europa League.