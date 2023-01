Thierry Henry successeur de Roberto Martinez chez les Diables ? "Une bonne idée" selon Marc Wilmots

Qui remplacera Roberto Martinez ? Cette question n’a toujours pas été tranchée alors que certains joueurs, Loïs Openda en dernier, ont évoqué Thierry Henry comme étant une belle option.

"Henry sait gagner et il connaît le groupe mais la question, c’est de savoir s’il ne vaut pas mieux recommencer quelque chose. Ce qui me dérange, c’est le lobbying qui prend un peu tout le monde en otage. S’ils ne le prennent pas, Lukaku ne sera peut-être pas content. C’est comme si on ne nous laissait pas le choix.", a d’abord expliqué Cécile De Gernier.

Sur le même sujet, Philippe Albert a renchéri : "Dans quelques mois, si certains de ces joueurs ne sont plus en forme, l’entraîneur qui a été plébiscité par ces joueurs-là n’aura pas la même objectivité qu’un autre. En interne, ça ne me dérange pas mais en public, c’est une première."

De son côté, Swann Borsellino a mis en avant le manque d’informations sur son travail comme adjoint : "Les joueurs sont les seuls à savoir quelle influence a Thierry Henry sur eux depuis qu’il travaille avec Roberto Martinez et à quoi il sert. À Monaco, cela a été difficile pour lui de mettre en place ses idées tactiques. Nous, on ne sait pas ce qu’il faisait avec les joueurs qui sont peut-être convaincus qu’il va les aider car il le leur a prouvé. De l’extérieur, on n’en a aucune idée."

Si Philippe Albert considère que c’est "trop tôt" pour Henry et qu’il pourrait apporter "beaucoup plus comme adjoint", Marc Wilmots, lui, verrait ce scénario d’un bon œil : "Il connaît le groupe, les joueurs l’aiment bien et cela peut partir très bien. Quand j’ai commencé, je n’avais pas d’expérience non plus."