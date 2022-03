Thierry Henry s’inquiète de la santé mentale des joueurs de foot : "il faudrait demander à Messi s’il est heureux depuis son arrivée à Paris"

Thierry Henry, ancien footballeur pro et consultant pour Prime Video s’est exprimé sur le problème de santé mentale chez les joueurs de foot. Pour le champion du monde, il faut percer ce tabou.

La santé mentale des joueurs de football et leur bien-être, c’est un sujet qui pose question à Thierry Henry. L’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone s’est appuyé sur son vécu lors de sa carrière de footballeur pro et s’est exprimé sur ce sujet lors de ses interventions à la télé pour Prime Video, mais aussi pour le journal L’Equipe. Notamment sur le cas Neymar et Lionel Messi.

"Neymar, quand on analyse une action et qu’il ne s’est pas replacé, OK c’est un fait et il faut le dire. Mais il est un peu moins bien et il y a des raisons. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression… Donc ma première réflexion est : Est-ce qu’il est bien ?' Il demande de l’aide. Quant à Messi, il faudrait lui demander s’il est heureux depuis son arrivée à Paris. Car souvent, quand on parle de ces deux joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension."

Et l’ancien footballeur de prendre son propre exemple lors de son passage d’Arsenal à Barcelone en 2007. "Quand je suis parti d’Arsenal pour Barcelone, il m’a fallu un an pour être bien… J’arrive blessé, je suis en période de divorce, je dois apprendre un nouveau système, vous mélangez tout ça, cela joue sur le mental."