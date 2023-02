Thierry Henry ne fera pas partie du staff des Diables, Thomas Vermaelen fait saliver l’Union Belge

Alors que Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables, a profité d’une conférence de presse pour officiellement se présenter au public belge, l’autre information de la journée c’est que Thierry Henry, un temps annoncé en tant que T1, ne fera pas partie du staff.

Evidemment questionné sur le sujet, c’est Peter Bossaert, le CEO en personne, qui a donné les réponses qu’on attendait : "Henry nous a fait part de ses idées, on aurait aimé l'avoir mais non, il ne fera pas partie du prochain staff. Mais on l’apprécie toujours beaucoup."

Une déclaration qui pose question puisque, pendant longtemps, il a été dit que Thierry Henry, malgré le soutien indéfectible de certains joueurs, n’avait pas postulé pour ce fameux rôle de T1. Alors, de quelles "idées" Bossaert parle-t-il ? Henry a-t-il fait part de ses idées et convictions personnelles… sans postuler ? Difficile à dire.

Par ailleurs, Bossaert a confirmé que la présence de Thomas Vermaelen au sein du staff était toujours en suspens : "On est très impressionnés par son travail et c’est notre plus grand souhait de continuer avec lui. Mais on doit encore en discuter. On est en pourparlers avec lui. C’est un monument et on veut le garder. Dans quel rôle ? Avec l’équipe A ou pas ? On ne sait pas encore."