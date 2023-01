Thierry Henry futur entraineur des Diables Rouges ? Le Français se montre intéressé

Deuxième point sensible : sa rémunération. Il devrait clairement mettre de l'eau dans son vin s'il souhaite trouver un arrangement avec la Fédération belge puisque l'ancien meilleur buteur de l'équipe de France, débordé récemment par Olivier Giroud, est habitué aux gros chèques. Il touche, comme l'indique HLN, par exemple cinq millions d'euros par an en tant que consultant chez Sky Sport. Roberto Martinez touchait lui trois millions d'euros, bonus compris, pour la fonction de T1 et de directeur technique.

Ajoutons que Thierry Henry (45 ans) n'a pas officiellement postulé, via l'offre d'emploi disponible sur le site de la Fédé, mais a marqué son intérêt en coulisses. Sera-t-il entendu par les décideurs ? Il semble, en tout cas, petit à petit prendre la place de favori pour devenir coach de notre équipe noire-jaune-rouge.

Le 23 mars prochain, les Diables Rouges entameront en Suède leur phase qualificative pour l'Euro 2024.