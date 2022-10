Thierry Henry désapprouve Mbappé : "Si le coach te demande quelque chose, tu le fais, c'est tout"

Thierry Henry est une voix très écoutée en France, d'autant plus depuis qu'il dispose d'une tribune hebdomadaire en tant que consultant chez le diffuseur officiel de la Ligue 1. Durant la semaine, il officie comme analyste en Angleterre, d'où il a réagi au nouvel épisode du feuilleton Mbappé, qui désirerait quitter le PSG dès janvier. Le gamin de Bondy ne supporterait pas son placement en tant que 'pivot' sur le terrain et l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. "Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. Je n'ai entendu personne dire "Oh, quel geste sympa" de jouer à gauche pour d'autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi," a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC. Rappelons toutefois que les joueurs auxquels Henry fait référence s'appelaient Andrés Iniesta, Xavi, Lionel Messi et le Samuel Eto'o. "Au final, il n'y a qu'une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne ! Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat."