Thierry, "guéri" du génocide des Tutsis : "C’est 50% de travail sur moi-même et 50 % de chance"

Dès les premières rumeurs de génocide, Thierry et sa famille trouvent refuge dans un évêché, protégé à l’époque par des Casques bleus. "Mais les Casques bleus sont partis", nous explique Thierry "et il y a eu une première attaque." Son père étant resté en Belgique pour son travail, Thierry se réfugie avec sa mère, sa grand-mère, son frère et sa sœur dans un dortoir. "À travers la fenêtre, je voyais déjà des gens qui étaient tués à la machette", se souvient Thierry. Et sans savoir expliquer pourquoi, au moment où les tueurs entrent dans la pièce, Thierry prend la fuite. Il se retrouve alors dans une cour jonchée de cadavres et reçoit plusieurs coups sur la tête.

Quand il reprend connaissance, il garde les yeux fermés et fait semblant d’être mort. Thierry fera semblant d’être mort pendant... trois jours, avant de perdre connaissance à nouveau. Sauvé et recueilli par différentes personnes, Thierry vivra ensuite deux mois dans la rue, avec d’autres orphelins du génocide.

Finalement retrouvé par un cousin de son père, Thierry arrive en Belgique au début de l’hiver 1994. Alors que son père est contraint de repartir vivre au Rwanda, Thierry vit dans plusieurs familles d’accueil. Il apprend le français, se fait des amis, mais nous dévoile qu’à l’époque, "le génocide était là 90% de ma vie". Avant de partir pour l’école, dès qu’il y a du monde quelque part ou encore pendant son adolescence, le stress est intense. "Les premières sorties, elles étaient difficiles pour moi. Le regard des personnes un peu saoules, me rappelait le regard des personnes qui tuaient", raconte Thierry. Alors, au quotidien, Thierry décide de "travailler" sur sa souffrance. Quand il est seul, il pleure beaucoup. Il essaye de diminuer les moments de stress. Il fait de belles rencontres. Et puis, un beau jour, lors d’une petite sieste, Thierry ne se l’explique pas, mais il a comme un déclic. Il se sent plus léger. Il n’a plus peur. "Pour moi, c’est le jour où j’ai vraiment réussi à guérir du génocide", confie Thierry. Et il conclut : "Pour moi, c’est 50% de travail sur moi-même et 50 % de chance. Je pouvais avoir de la chance mais si je n’avais pas travaillé sur moi-même, je ne pense pas que je vivrais les choses comme je les vis."

Aujourd’hui, Thierry vit en Belgique. Il est papa et après avoir fait des études de droit, il travaille aujourd’hui avec des jeunes.