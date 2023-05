Thierry Godart et Sara Mortensen donnent du fil à retordre au duo Solo/Ruschke dans "Crimes parfaits"

Le duo Solo/Ruschke revient à l’écran ce mardi 9 mai avec une seule certitude : celle qu’aucun crime n’est vraiment parfait…

La saison 3 de "Crimes parfaits" se poursuit ce mardi sur La Une avec deux nouvelles enquêtes. L’occasion de retrouver Bruno Solo et Elisa Ruschke dans les rôles du Commandant Lacombes et de la Capitaine Mizon, deux flics assoiffés de justice et de vérité. Indice après indice, ils ne reculeront devant rien pour mettre au jour les failles des plans minutieusement élaborés par les meurtriers qui se mesureront à eux.