Thierry et Martine, et si… on vivait dans une roulotte hippomobile ?

Un matin, autour d’un petit-déjeuner, Thierry et Martine s’interrogent sur le sens qu’ils veulent donner au reste de leur existence. "Et si nous habitions dans moins de mètres carrés ? Et si nous construisions une roulotte ? Mais alors, comme tu adores les chevaux Martine, pourquoi pas une roulotte hippomobile ? Et si nous lâchions notre maison et notre village qui va bientôt s’effondrer sous le poids du béton, ses bagnoles, ses supermarchés ? Et si nous devenions nomades ? Et pour joindre l’utile à l’agréable, pourquoi ne pas aller à la rencontre d’initiatives citoyennes positives et relater leurs histoires en podcasts ? Et si, nous-mêmes, nous devenions une initiative de Transition ? Car ce que nous mettons en place peut inspirer d’autres personnes,…" En 15 minutes, la décision était prise. Avec une facilité et une simplicité extraordinaire, car elle faisait sens, pour tous les deux.

Dans quelques mois, Thierry et Martine se lanceront donc dans cette belle aventure. Ils vivront dans 7,3 mètres carré, avec deux juments pour compagnons de route et Julos Beaucarne comme guide musical. Lentement, ils voyageront d’initiatives en initiatives à la rencontre des acteurs belges du monde de demain. "Notre vie en roulotte sera d’abord rythmée par les chevaux. C’est la chose la plus importante. Ce n’est pas un outil. Ce sont des partenaires d’aventure", précise Thierry. "On se déplacera trois ou quatre fois par semaine d’une dizaine de kilomètres. On verra bien qui peut nous accueillir et veut témoigner, échanger, rigoler", ajoute Martine. Durant l’hiver, ils se sédentariseront sur un terrain agricole qu’ils ont acheté.

Thierry et Martine partageront leurs aventures et rencontres sur leur site internet, de la façon la plus sobre et la moins énergivore possible. "Notre fournisseur d’hébergement web est le même que celui d’Auvio, qui est assez reconnu pour son côté écoresponsable. Je privilégierai le podcast à la vidéo car il est plus léger", avance Thierry.