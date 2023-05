Thierry Dailly, président heureux du RWDM : "C’est magnifique après huit ans de redonner ça à tout ce peuple de Molenbeek"

C’est un président du RWDM heureux qui s’est présenté au micro d’Eleven pour fêter la montée de son club en D1A la saison prochaine.

Qui aurait cru que tout aurait été si vite pour le RWDM et Thierry Dailly quand il a repris le club il y a huit ans ? Ce samedi 13 mai, le RWDM fête sa remontée en D1A. Mais le match ne fut pas facile.

"Je suis toujours nerveux pendant un match et c’est le seul moment où je ne sais pas faire la part des choses. C’est mon adrénaline et je suis comme ça. Mais c’est magnifique après huit ans de redonner ça à tout ce peuple de Molenbeek", explique le Président au micro d’Eleven.

Huit ans après le début de l’aventure en D3 amateurs, c’est donc une success story pour le club et pour Thierry : "Je n’ai jamais pointé une date, mais le travail fait est extraordinaire. Je remercie d’ailleurs toutes les personnes qui ont contribué pendant huit ans, car ça n’a pas été facile. Il n’y a pas de mots pour ça. C’est unique ce qu’on a fait de recommencer en D3 amateur et de revenir en D1A. Je pense que je ne réalise peut-être pas encore. On va faire la fête toute la semaine."

Et quand on lui demande quel sera l’objectif du club la saison prochaine, le Président se donne un peu de temps avant de penser à ça : "Laissez-moi savourer 48 heures et on verra. Mais soyons réalistes et commençons par fêter ça", conclut Thierry Dailly.