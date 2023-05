Thierry Dailly n’est plus le président du RWDM : plus qu’un départ, la fin d’une ère du côté de Molenbeek

Après une disparition dans les profondeurs du football provincial en 2014, le RWDM n’est plus que cendres. Mais, comme tout bon phénix, il va en renaître. Et ce, grâce à un trio d’hommes forts. Thierry Dailly, ancien président du FC Brussels est accompagné de Philippe Housiaux et Bruno Vandenwijngaert pour relancer le club bruxellois. Après avoir cherché un matricule pour ainsi éviter un renouveau depuis la P4, les promoteurs de ce projet RWDM 47 trouvent un accord avec Wetteren pour ainsi repartir de Promotion. Prochaine étape, la reconnaissance de la commune. Bon négociateur, Dailly parvient à s’immiscer dans des discussions parfois très politiques pour obtenir gain de cause avec ses associés en mai 2015.