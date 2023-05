Thierry Dailly impatient d’assister aux derbies bruxellois en D1 avec le RWDM : "La rivalité sera là mais elle sera bon enfant"

L’euphorie n’a toujours pas quitté le stade Edmond Machtens depuis le sacre en D1B de samedi soir et la promotion en Pro League des Bruxellois. Pour la première fois depuis 35 ans, trois clubs de la capitale se côtoieront dans l’élite du football belge. Un scénario dont Thierry Dailly, président du RWDM s’est réjoui sur le plateau de La Tribune lundi soir, accompagné par Kylian Hazard.

"Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne", a tout d’abord rappelé Dailly, précisant au passage qu’il avait un grand respect pour l’Union Saint-Gilloise et le Sporting d’Anderlecht. "Les derbies seront tellement importants pour nos supporters. La rivalité sera là mais elle sera bon enfant", a-t-il aussi déclaré alors qu’il a aussi présenté ses excuses pour les propos tenus par le propriétaire du club John Textor.

Bloqué dans les divisions amateurs pendant plusieurs années, le président du RWDM a savouré ce retour au premier plan de son équipe. "J’ai grandi à Molenbeek, ça coule dans mes veines. On attrape la gangrène quand on entre dans le temple du stade Machtens. Ce sont les supporters qui sont le cœur du club. Ils ont mérité énormément ce final en apothéose et remonter en D1. Ils ont toujours été là, de manière extraordinaire. Je les remercie du fond du cœur. C’est formidable d’avoir leur respect et leur confiance."

Ce lien viscéral avec son public, avec la ville, Thierry Dailly veut le maintenir coûte que coûte et a tenu à rassurer ses supporters. "Les rapports avec le propriétaire John Textor sont bons même si on n’est pas programmés pour s’aimer tous les jours. On n’est pas d’accord sur certaines choses…. mais je suis très protecteur en ce qui concerne l’ADN et les valeurs du club, ça ne changera jamais. C’est la base d’un club et on ne peut pas toucher à ça. C’est très important", a-t-il martelé avant d’évoquer les projets d’investissements pour continuer à faire grandir le club.

"Il faudra franchir palier par palier", a réagi Phillippe Albert, interpellé sur la saison qui se profile. "Il faudra tout d’abord se maintenir le plus vite possible. C’est un club qui est déjà grand mais qui peut encore grandir."

Stephan Streker, fidèle supporter des Molenbeekois, est également optimiste. "On surestime l’écart entre top de la D1B et le ventre mou de D1A. Je suis extrêmement optimiste si Thierry garde les pleins pouvoirs. Il y a une ossature très bonne et des joueurs à garder et le président sait ce qu’il faut améliorer. A partir du moment, où il y a une telle réussite, il n’y a pas de raison que ça s’interrompe", a-t-il conclu.