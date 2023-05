Thierry Dailly "choqué" par les propos "maladroits" de John Textor : "Je présente mes excuses en tant que Président du RWDM"

Suite au titre acquis par le RWDM ce samedi soir, John Textor, le propriétaire du club a indiqué vouloir botter les fesses d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise la saison prochaine sur le site de La DH. Thierry Dailly, président du RWDM est revenu sur ses propos maladroits.

Les derbies bruxellois la saison prochaine promettent déjà suite aux propos de John Textor, propriétaire du RWDM. Ce lundi, Philippe Albert est revenu dessus lors de l’émission La Tribune : "La sortie du Président John Textor pourrait déjà faire parler contre lui. C’est prendre un risque énorme."

Thierry Dailly, le Président du club est lui aussi revenu sur ses paroles maladroites : "Cela m'a choqué aussi. Je pense aussi qu'aux USA, ce n’est pas la même chose que chez nous. C’était maladroit de sa part et en tant que Président, je veux revenir là-dessus."

Et d’ajouter : "Philippe a raison, car c’est sensible entre les supporters. Et quand on voit comment ils se sont très bien comportés lors de ce dernier match, que ce soit du côté RWDM ou d’Anderlecht, ils ont respecté toutes les règles. C’était la fête du football bruxellois. Et j’ai un grand respect pour les supporters d’Anderlecht. Je présente mes excuses en tant que Président sur ces propos maladroits. C’est important de le faire. Tout se passe bien entre nous et ça doit rester comme ça."