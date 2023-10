Ces deux amis se connaissent en réalité depuis la maternelle et sont bien connus pour leurs reprises de ces deux monuments de la chanson française. Alors, quoi de mieux qu’une tournée ensemble avec plusieurs dates à retrouver ici.

Ils seront accompagnés par neuf musiciens et musiciennes sur scène, Thierry Luthers promet "un esprit rock’n’roll", par téléphone ce matin dans la matinale de Jean-Marc Decerf.

Le vendredi 3 novembre au ROX, il compte faire revivre les 58 ans de carrière de Johnny, disparu il y a bientôt six ans. Au programme aussi, un ou plusieurs duos entre Michel et Thierry (ou Sardou & Johnny), mais pour en savoir plus il faudra vous rendre à l’un de leurs concerts.