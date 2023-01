Thierry Bodson (FGTB) : "Il n’y a pas assez de chômeurs pour atteindre un taux d’emploi de 80%"

Chez nous, la Vivaldi espère atteindre un taux d’emploi de 80% d’ici 2030. Un véritable défi compte tenu des 72% de taux d’emploi national (76,8% en Région flamande, 65,9% en Région wallonne et 65,8% en Région Bruxelles-Capitale) actuels.

Mais ce défi est-il réalisable ? "Atteindre un taux d’emploi de 80% en Belgique représente 650.000 postes de travail", affirme le président de la FGTB, Thierry Bodson. "Or on a 400.000 demandeurs d’emploi indemnisés ou non-indemnisés."

De plus, le taux d’emploi affiché en Belgique et ailleurs ne correspond pas exactement à la réalité. "Nous sommes tous d’accord, augmenter le taux d’emploi c’est bien", avance-t-il. "Par contre quand on parle du taux d’emploi de 80%, il faut rappeler que l’on compare des pommes et des poires puisque que vous soyez occupés 10h ou 38h/semaine, ça compte pour une unité. L’OCDE a fait le calcul pour la Belgique et les Pays-Bas et là où le taux d’emploi affiché est de plus de 75% aux Pays-Bas et 71% chez nous, lorsque l’on traduit cela en équivalent temps plein ou en heures prestées – puisque ce sont les heures prestées qui alimentent la richesse -, nous avons en Belgique un temps d’emploi en équivalents temps plein de 61%, 60% aux pays bas selon l’OCDE. Donc, nous avons en Belgique plus d’heures prestées qu’aux Pays-Bas."