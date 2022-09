Thierry Bellefroid : "Le roman graphique est le miroir de son époque et d’une économie"

"Le roman graphique est vraiment un genre qui a évolué et explosé ces dernières années. Depuis 10 ans c’est vraiment devenu un des segments importants en librairie" constate d’emblée Thierry Bellefroid.

Ce prix revêt d’ailleurs une certaine importance pour les auditeurs de La Première selon le journaliste et chroniqueur : "On est moins dans les histoires de héros qu’on a eues pendant des décennies, mais on est beaucoup dans une BD ancrée dans le réel, parfois dans la fiction, mais fiction sociétale. Ensuite, dans le type de lectorat, on voit bien que le roman graphique intéresse les plus âgés. […] Le lectorat le plus courant du roman graphique oscille entre 35 et 125 ans. Il y a donc un public important, et il faut le souligner, parmi les BD qui peuvent amener des gens à sortir de leurs habitudes, qui ne lisent pas de BD et à un moment en lisent une, se trouve presque toujours un roman graphique. Ou alors des BD générationnelles parce que leurs gamins en ramènent de la bibliothèque".

"Les libraires non spécialisés en BD, c’est la même chose : quand ils acceptent de sortir de la littérature pure et qu’ils prennent de la BD, c’est généralement pour prendre du roman graphique, car ils savent que leur public pourrait accepter, alors qu’ils n’ont pas plus de lecteurs de BD" ajoute celui qui a aussi été présentateur du JT. Toutes ces raisons justifient la remise d’un tel prix dans le 9e art :