Thierry Beccaro parle des violences subies dans son enfance : "J'ai pardonné à mon père"

Thierry Beccaro est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le comédien et animateur revient sur les violences subies dans son enfance par son père : "J'ai pardonné à mon père sans que lui me demande pardon. C'est une chose qui me peine. J'ai laissé passer le temps, j'ai eu peur, je n'ai pas osé avoir la discussion franche et sincère avec lui. Ma mère est toujours là, elle a souffert de mon père. On est dans les années 60 et il n'est pas question d'aller chez le psy ou d'aller au commissariat. Mon père était un italien très jaloux, il y avait de la violence."

Thierry Beccaro parle de la suite de sa carrière en télévision : "On m'a proposé de faire "Danse avec les stars", je ne pouvais pas le faire car je faisais du théâtre. Je n'ai pas eu beaucoup de propositions après Motus. Ma relation est bizarre avec la télévision. J'ai été dans la famille télévision mais pas vraiment. J'ai France Télévisions sur la fesse droite. Je n'ai pas fait de croix définitive sur la télévision, il faut jamais dire jamais. Ce que je demande, c'est d'être heureux."

