Thierry Amiel interprète un extrait de son concert intimiste qu’il jouera à l’église Saint-Jacques de Liège

Thierry Amiel était l’invité du 8/9 pour un concert intimiste en piano-voix qu’il donnera le 26 mai à l’église Saint-Jacques de Liège.

Les fans attendaient de nouveaux concerts depuis longtemps. Et justement, Thierry Amiel revient, impatient de pouvoir à nouveau se produire sur scène : "je suis en train de préparer mon cinquième album, et je n’ai pas voulu attendre la sortie du nouvel album pour aller sur scène. Moi aussi le public me manquait", raconte-t-il.

Je voulais cette proximité, je voulais la voix en avant, l’émotion.

Découvert il y a vingt ans dans l’émission La Nouvelle Star, il a depuis sorti quatre albums et a commencé la préparation du cinquième.

"Je n’arrête pas de changer d’envie, de goût", explique Thierry Amiel. "Je vais rentrer en studio et me dire : ce qui va venir, ce sera ça le prochain album. Ce sera le reflet de ce moment de vie."

En attendant ce nouvel album, vous pourrez écouter Thierry Amiel en concert intimiste le 26 mai à l’église Saint-Jacques de Liège. D’autres dates devraient par la suite être prévues pour octobre ou novembre du côté du Hainaut.