Thiem, pas encore de retour à son meilleur niveau, sorti au premier tour par Dellien

Il n’y aura donc pas eu de miracle pour Dominic Thiem dans ce Roland Garros 2022. L’Autrichien, éloigné des courts pendant neuf mois suite à une blessure au poignet, a été sèchement battu 6-3 6-2 6-4 en 2h01 par le Bolivien Hugo Dellien, 87e mondial et spécialiste de la terre battue.

Retombé à la 187e place mondiale, Thiem n’a pas encore remporté le moindre match depuis son retour sur les courts fin mars et peine à retrouver son niveau.

Finaliste de Roland Garros en 2018 où il s’était incliné face au roi de la porte d’Auteuil Rafael Nadal, Thiem a montré quelques signes encourageants, en remportant quelques échanges sur de beaux coups gagnants, notamment grâce à son revers qui a tant fait mal lorsqu’il était à son meilleur niveau, mais est apparu bien loin de ses meilleurs jours.

Trop de fautes, manque de jambes, pas assez incisif, il a manqué beaucoup de choses à l’Autrichien pour pouvoir revendiquer quelque chose dans cette rencontre. Pourtant, dans l’attitude, tout y était, l’Autrichien s’est battu jusqu’au bout, sur chaque point, même si le match n’allait pas du tout dans son sens.

Rapidement breaké dans la première manche (3-1), il n’a jamais su résorber son retard et a dû céder le premier set 6-3 à Dellien. Pire, dans les deuxième et troisième sets, l’Autrichien a perdu sa mise en jeu d’entrée et dû courir après le score. La mission s’est avérée impossible puisque Thiem n’est pas parvenu à s’octroyer la moindre balle de break dans ce match et s’est finalement incliné 6-3 6-2 6-4.

Le parcours de l’Autrichien dans la capitale française s’arrête donc dès le premier tour et il est clair que le chemin qui le mène vers un retour au sommet semble encore long et semé d’embûches.