Thibaut Vervoort, le Mr. Kryptonite du basket 3x3

La bouée de sauvetage se nomme finalement Nick Celis. Conscient du potentiel énorme et inexploité du gamin Vervoort, le capitaine de route lui propose d’intégrer l’équipe 3x3 qui n’en est qu’à ses balbutiements. Vervoort saisit la balle au bond et entame donc, avec beaucoup d’ambition, sa mue vers une discipline un tantinet différente et qu’il connaît peu.

Mais très vite, la magie opère et Vervoort devient un taulier de l’équipe. Et pour cause, son jeu, spectaculaire à souhait, sied tellement au 3x3, où tout va plus vite, où tout se joue à l’instinct et où un match se décide sur des détails et peut souvent basculer en l’espace de quelques secondes.

Né avec une bonne dose de sang-froid de plus que les autres dans les veines, Vervoort vit pour ces moments tendus en fin de match, où les secondes durent une éternité et où il faut endosser sa cape de super-héros. Il l’avait prouvé aux Jeux Olympiques, il l’a encore démontré dans le money-time face aux Etats-Unis. Les moments chauds, ils sont pour lui, et il s’en délecte, la tête froide, avec plaisir… et beaucoup de talent.

Clutch, spectaculaire, précis à trois points, doté d’un premier pas ultra rapide et bondissant pour partir au dunk, Mr Kryptonite Vervoort est le prototype du joueur fait pour le 3x3. Pas étonnant qu’il ait fait de la discipline son nouveau jardin. Sur la Groeneplaats d’Anvers, certains le surnomment déjà "Must See TV". La preuve qu'après de longues années sous les radars, il ne passe plus inaperçu. Et que quand on regarde un match de 3x3 à la télé, c’est sur lui que tous les regards sont désormais rivés.