Thibaut Vervoort, facteur X des Lions : "je n’ai jamais ressenti ça, vraiment chouette de jouer devant les amis et la famille"

Le public est chaud bouillant. Après la victoire contre l’Autriche, les fans ont scandé le nom de Thibaut Vervoort. "Je n’ai jamais ressenti ça. C’est vraiment chouette de jouer devant les amis et la famille. C’est vraiment incroyable".



Premiers de leur groupe, les Belges sont directement qualifiés pour les quarts de finale. Ils pourront analyser tranquillement le match de leur futur adversaire. "On verra contre qui on va jouer. On doit aussi remporter ce match pour atteindre notre objectif qui est de gagner une médaille. On a une très bonne équipe. On se trouve bien dans tous les matches. La meilleure chose qu’on peut faire, c’est de jouer en équipe".