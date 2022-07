"En déménageant, c’est une nouvelle construction de nous-mêmes que nous avons à faire"

Certains déménagements sont des vrais projets de vie, mais d’autres sont subis, suite à une séparation ou à une perte d’emploi. Comment, dans ce cas, trouver du sens et se projeter malgré tout dans un futur meilleur ?

Si nous vivons le déménagement comme subi, nous pouvons le vivre comme une sorte de dépossession, voire d’exil. On est obligé de quitter le lieu dans lequel on s’est trouvé, dans lequel on a été heureux, dans lequel on pense parfois rétrospectivement avoir été heureux, explique Thibaut Sallenave.

Dans ces cas-là, le déménagement est difficile et le temps de la reconstruction peut être long. Il se fait tout de même, si l’on comprend que déménager, ce n’est pas simplement une négation, une négation de soi. C’est aussi un processus de transformation qui peut se faire à bas bruit, lentement, involontairement.

"Il faudrait pouvoir se dire que même dans ces moments difficiles, quelque chose de nous-mêmes va réapparaître. On peut avoir l’impression de traverser une période de stérilité, dans laquelle rien de bon ne se produira, mais en même temps, cette période peut donner lieu à une forme de renaissance progressive ou subite."