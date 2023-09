Thibaut Roland sur son envie d'animer un talk-show : "Je peux me mettre sur le banc des réservistes"

Thibaut Roland présente "On n'est pas des pigeons" avec Fanny Jandrain du lundi au vendredi à 18h30 sur La Une.

Au micro de David Barbet pour "Le 6-8" sur La Une, l'animateur présente les nouveautés de la saison 2023-2024 : "Il y a des nouvelles incarnations avec Catarina Letor et Rodrigo Beenkens. Il y aura aussi encore plus de proximité par le fait de l'interaction. On a SOS Véto, SOS Cuisine.. on va décliner le SOS pour les thèmes du quotidien pour se rapprocher de la vie des téléspectateurs."

Une rumeur circule comme quoi Thibaut Roland pourrait apparaître dans le dispositif de Viva For Life, il répond : "J'aimerais bien participer à Viva For Life dans son ensemble mais cela peut se faire hors antenne, dans le cockpit. Dans le cube ? Je suis bien à l'extérieur."

Thibaut Roland se confie aussi sur son avenir et l'envie de faire un talk-show : "Il faut avoir le réalisme de se dire qu'il n'y a pas la place d'un talk show dans la grille. Les postes sont occupés, les mecs qui font des talks sont brillants, je n'ai rien à revendiquer. Je peux me mettre sur le banc des réservistes si un jour il y a une possibilité, cela peut m'intéresser."

