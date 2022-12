Thibaut Roland rempli son Master défi pour Viva for Life : Ores ajoute 36.174 euros en plus pour l'opération

C'était le cinquième et dernier Master défi de cette 10e édition de Viva for Life. C’est Thibaut Roland qui a aidé les animateurs à réaliser le défi lancé par notre partenaire Ores : un smiley lumineux géant au pied du cube.

Chaque jour, les habitants du cube doivent se surpasser et relever un défi lancé par les partenaires de l’opération… Mais pas n’importe quel défi, un Master défi ! Heureusement, ils peuvent compter sur l’aide d’un ancien locataire du cube ou un animateur de VivaCité. C’est ensemble qu’ils progressent pas à pas pour en venir à bout du challenge et rajouter de l’argent à la cagnotte.

Dimanche, Raphaël Scaini réussissait à organiser un concert de percussions sur la place des 3 Fers de Bertrix, rapportant ainsi 22.143€, lundi, Adrien Devyver parvenait à trouver une famille de douze dont 6 sœurs pour 25.000€, mardi c’était au tour de Cyril qui a dû organiser une course de caddie et mercredi on a pu suivre les déboires de Raphaël pour construire un mini-cube sur la place…

Pour ce jeudi 22 décembre, on a pu suivre Thibaut Roland, journaliste animateur de l’émission On n’est pas des pigeons, qui a bien rempli son Master défi lancé par notre partenaire Ores : créer un smiley lumineux géant sur la place des 3 Fers de Bertrix mais attention, il devra représenter parfaitement Mike, le smiley de Viva for Life.

Comment s'en est-il finalement sorti ?