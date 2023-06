Thibaut Roland et Nensha présenteront les Belgian Game Awards ce vendredi

On parle de plus en plus de jeux vidéo dans les médias généralistes. Pourquoi est-ce important d’en parler aussi sur la RTBF ?

Thibaut Roland : Parce que cela correspond à toute une partie du public, et parce que ça correspond à l’évolution de la consommation et des goûts. Je pense que la RTBF a, il y a quelques années, remis à plat son modèle pour s’adresser à tous les publics, parce qu’aujourd’hui, il y a des gens qu’on n’arrive plus à toucher avec une offre classique, traditionnelle. Le gaming fait vraiment partie de ces continents que la RTBF doit découvrir au même titre que tous les autres médias pour pouvoir toucher tous les publics. C’est sa mission première de s’adresser à tout le monde. C’est aussi simple que ça.

Nensha : Je pense qu’il y a un vrai intérêt à soutenir le jeu vidéo parce qu’il est en train de prendre de plus en plus de place, et c’est très "boomer" de ne pas l’accepter. C’est un des passe-temps les plus répandus, car n’importe qui peut être un gamer. Ça peut être un homme de 50 ans qui après le travail a envie de se retrouver avec sa guilde sur World of Warcraft, ou ça peut être des parents qui font partie de ma génération, qui ont grandi avec les jeux vidéo et qui ont maintenant eux aussi des enfants qu’ils bercent dans cet univers.

On pense que les jeux vidéo, c’est le gamin qui rentre après les cours et va jouer à Fortnite, mais les jeux vidéo sont bien plus ancrés dans la société qu’on ne le pense. Ça a été très longtemps mal perçu, dans le sens où on entendait dire que les jeux vidéo rendaient bête. Pourtant, certaines compétences que j’ai aujourd’hui, je les dois aux jeux vidéo.