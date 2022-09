Thibaut Pinot épaté par Evenepoel : "Les futures batailles avec Pogacar et Vingegaard vont faire rêver du monde"

Remco Evenepoel résiste encore et toujours à la première place du général de cette Vuelta 2022 alors qu’il ne reste plus que trois étapes avant l’arrivée. "Pour moi, il a 95% de chances de gagner", estimait Thibaut Pinot au micro de Kevin Paepen jeudi matin au départ de la 18e étape.

Le Français, habitué à la bagarre pour le podium sur les Grands Tours, n’est pas étonné de voir Evenepoel à ce niveau sur ce Tour d’Espagne.

"Ce n’est pas une surprise. On savait qu’il était capable de faire ce genre d’exploits. Je pense qu’il est tout proche de gagner la Vuelta. On le sent assez serein dans le peloton et je ne pense pas qu’il puisse lui arriver grand-chose d’ici Madrid. Ce qu’il fait ici, c’est la suite logique de son évolution", affirme-t-il.

Le grimpeur de l’équipe Groupama-FDJ prédit donc un futur radieux au coureur de Schepdaal. "Il a un talent exceptionnel. Il n’y en a pas beaucoup qui ont son talent dans les vingt dernières années. Quand il va s’aligner sur le Tour, il fera directement partie des favoris. Les futures bailles avec Vingegaard, Pogacar et Evenepoel vont faire rêver beaucoup de monde."