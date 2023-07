Thibaut Pinot en extase face à l’hommage du public : "Des émotions gravées à jamais, j’ai encore les oreilles qui sifflent"

"C’était énorme", a commenté Pinot au micro de Jérôme Helguers. "J’étais vraiment motivé pour l’étape mais je suis tombé sur plus fort. Quand Pogacar et Vingegaard veulent jouer l’étape, c’est compliqué. J’ai tout donné en tout cas. Faire ça devant mon public, c’est incroyable. J’ai ressenti beaucoup de frissons, j’ai encore les oreilles qui sifflent tellement il y avait de bruit", a déclaré Pinot.

"Je ne pense pas que beaucoup de coureurs aient connu ça. J’ai pu remercier le public et lui donner aussi des émotions. C’étaient des émotions particulières. Une victoire d’étape, c’est fort en émotion mais là, ça va au-delà du résultat. Pour moi, c’est plus qu’une victoire, ce sont des émotions qui resteront gravées pour toujours", a ajouté le Français, très ému quelques instants plus tôt au micro des organisateurs alors que son manager Marc Madiot est venu l’enlacer.