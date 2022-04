Thibaut Pinot au bord des larmes : "Ça m'aurait fait du bien de tourner cette page de m****"

De victoire, Pinot en est privé depuis plus de 1000 jours maintenant. Depuis la 14e étape du Tour de France 2019, plus précisément. Cette Grande Boucle où il avait touché du doigt son rêve de victoire finale, avant d'abandonner à contre-coeur, martyrisé par une lésion musculaire.

Depuis lors, le leader FDJ avait enchaîné les déboires, les petites déceptions et blessures. Et il n'avait plus jamais réellement retrouvé son niveau. Cette 4e étape du Tour des Alpes aurait donc pu sonner comme le début d'un come-back. "Dans les dix derniers kilomètres, je pensais à ces deux dernières années que j’ai passées...”, expliquait-il d'ailleurs après l'arrivée.

Mais là où, il y a quelques années, il n'aurait pas flanché, il n'a, cette fois, pas su contenir le retour en trombe d'Angel Lopez : "À mon niveau, normalement, personne ne me rattrape à ce moment-là de la course. J’aimerais bien que ça puisse sourire, mais bon, je vais être patient. Cela me fait chier, ça m'aurait fait du bien de tourner cette page de m****..." conclut-il, ému.

La prochaine sera-t-elle la bonne ? C'est ce qu'on souhaite au sympathique coureur français.