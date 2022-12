Thibaut Courtois : « Une baisse de qualité chez les Diables ? Non, un changement de génération »

Dans le vestiaire ou face et caméras, les avis des Diables Rouges sont unanimes : le niveau affiché face à la Croatie était bien plus satisfaisant. "Aujourd’hui on a vraiment joué un bon match ", dit Thibaut Courtois. Les regrets concernent évidemment davantage le match précédent. "Ce n’est pas aujourd’hui que nous avons été éliminés. C’est contre le Maroc."



Au micro de la RTBF, notre dernier rempart revenait sur les possibilités de buts face aux Croates et surtout ce petit brin de réussite qu’il a manqué à nos couleurs. "Pendant la rencontre en voyant nos occasions et les deux poteaux, on a compris que la chance n’était pas de notre côté aujourd’hui. On a connu des rencontres dans le passé où c’était clairement le cas : contre le Brésil lors de la coupe du monde 2014, je réalise quelques arrêts, les Brésiliens manquent de grosses occasions et on gagne. Face au Japon on s’est relancés grâce au but un peu chanceux de Jan (Vertonghen). Aujourd’hui on n’a pas connu ce genre de moments marqués par la réussite."



Après les épisodes compliqués vécus par le groupe en début de Coupe du monde, Courtois a aussi voulu pointer la mentalité du jour : "On a montré qu’on était une vraie équipe !"



Malgré cela certains retiennent une équipe belge qui affiche un niveau moins brillant depuis un peu plus d’un an. "Non je ne trouve pas", répond Courtois. "Il ne faut pas y voir une baisse de qualité dans le noyau. C’est juste un changement de génération. Il y a de jeunes joueurs qui entrent dans le groupe et qui doivent s’adapter."



L’élimination précoce de nos Diables, laissera en tout cas des traces. De manière concrète d’abord avec le départ de Roberto Martinez, et puis d’un point de vue mental également.



"On doit récupérer de ce choc et déjà se tourner vers le mois de mars, parce qu’on devra directement être à niveau pour le début des qualifications de l’Euro. Il faut surtout qu’on retrouve notre faim de victoire", conclut notre gardien.