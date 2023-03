Thibaut Courtois sur la situation d’Hazard : "Après la Coupe du monde, sa chance ne s’est jamais présentée et cela l’a un peu découragé"

Thibaut Courtois s’est exprimé ce mercredi soir après la victoire du Real Madrid face à Liverpool en Ligue des Champions sur la situation d’Eden Hazard.

Eden Hazard n’a pas joué une minute lors de la victoire face à Liverpool au match retour du 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Et après la rencontre, Thibaut Courtois en a profité pour expliquer la situation.

"Quand il est revenu de la Coupe du monde, Eden s’est très bien entraîné et a attendu une opportunité car les deux Brésiliens (Vinicius Junior et Rodrygo) n’étaient pas là. Mais cette chance ne s’est jamais présentée et cela l’a un peu découragé. Il n’a jamais manqué de respect à personne. C’était son rêve de jouer pour le Real."

Avec seulement 296 minutes de jeu avec Madrid cette saison, Hazard n’y arrive toujours pas. Carlo Ancelotti lui préfère d’autres joueurs comme il l’avait exprimé en conférence de presse : "S’il ne joue pas beaucoup, c’est parce qu’il y a beaucoup de concurrence. À son poste, il y a un joueur qui apporte beaucoup et c’est Vinicius."

Dans l’interview qu’il nous a accordée, Eden Hazard avait reconnu que d’autres joueurs "marchaient bien", mais qu’il espérait juste "se sentir utile." Avec un contrat jusqu’en 2024, Hazard a encore un peu plus d’un an pour enfin imposer sa patte à la casa blanca.