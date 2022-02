Thibaut Courtois se confie dans son nouveau podcast : "Pour l'âge de retraite, j'ai toujours eu 38 ans en tête"

Il y a déjà 4 ans, Thibaut Courtois accomplissait l’un de ses plus grands rêves en signant au Real Madrid. Alors qu’il fait partie actuellement des meilleurs à son poste et que tous les feux sont au vert, le Diable ne veut cependant pas s’arrêter en si bon chemin. Il affiche encore de grands objectifs : "Je ne pense actuellement pas à la retraite. Tant que je prends plaisir à jouer et que mon corps supporte, je veux continuer. Il me reste beaucoup de choses à accomplir, comme remporter la Ligue des Champions. J’aimerais aussi gagner une Coupe du Monde ou un Euro avec les Diables, mais comme ça a lieu tous les 4 ans, c’est plus difficile". Le portier pointe certaines différences entre le Real et les Diables Rouges, à commencer par les joueurs. Tout le monde se trouve dans un système de jeu différent en club. "Certains trouvent que jouer en équipe nationale est facile, d’autres pas. C’est une question d’adaptation. Nous avons presque la même équipe depuis des années et le même entraîneur depuis 6 ans. Ainsi, nous nous connaissons tous très bien et forcément, ça aide", poursuit Courtois. La question de la langue se pose également. Il y a davantage de disparités en Belgique, quand à Madrid pratiquement tout le monde parle espagnol.

Jouer un Clasico est la plus belle chose que j’ai vécue