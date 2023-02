Thibaut Courtois revient sur sa bourde contre Liverpool : "C’est ma faute… mais il y a de la malchance"

C’est l’une des images fortes de ce 8e de finale aller entre Liverpool et le Real Madrid : Thibaut Courtois qui, peut-être un peu trop sûr de lui, prend trop son temps pour dégager, s’emmêle les pinceaux et offre un but tout fait à Mo Salah.

Une bourde, qui a évidemment fait le tour des réseaux sociaux, mais qui a - heureusement pour le Belge – pas trop de conséquences, puisque le Real l’a finalement largement emporté, 2-5.

Pas forcément coutumier de ce genre de relance ratée, Courtois s’est justifié après la rencontre. Et s’il assumait complètement son erreur, il pointait aussi un peu de malchance dans l’affaire : "C’est ma faute. Il y a aussi de la malchance. Je songe à dégager le ballon, mais je vois que Salah s’arrête. J’estime avoir du temps, donc je veux contrôler. Mais le ballon frappe mon genou… et c’est but" analysait-il, à chaud après la rencontre.

Une bourde finalement occultée par la nouvelle remontada madrilène aux yeux de la presse. Tant mieux pour le Diable Rouge, passé entre les mailles du filet.