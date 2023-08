Thibaut Courtois rêve toujours d’un trophée avec la Belgique et n’a donc pas refermé le chapitre des Diables

L’idylle entre les Diables rouges et Thibaut Courtois a connu quelques ratures ces derniers temps, au point de se demander si l’emblématique gardien allait de nouveau revêtir la vareuse noir-jaune-rouge un jour. Déçu de ne pas avoir reçu le brassard de capitaine au profit de Romelu Lukaku, Courtois avait quitté le rassemblement des Diables, ce qui avait été rendu public par Domenico Tedesco avant que le joueur lui-même ne contredise cette version en prétextant une blessure.

Dans une interview accordée à un média canadien durant la présaison, Thibaut Courtois a laissé entendre qu’il comptait bien continuer l’aventure avec l’équipe nationale belge. Lorsque la journaliste de TLN TV lui a demandé quel est son plus grand rêve pour l’avenir, Thibaut a répondu qu’il aimerait de nouveau gagner une Ligue des Champions (lui qui a remporté une finale et perdu l’autre) avec le Real Madrid, mais qu’il rêve également de gagner une Coupe du monde avec les Diables rouges, même s’il avait conscience que ce serait difficile avec la concurrence des autres nations. "On peut continuer de rêver", a-t-il terminé sur le sujet.