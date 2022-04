Thibaut Courtois : "Remporter la Ligue des Champions serait très spécial"

Thibaut Courtois, 29 ans, possède de très nombreux titres mais n’a pas encore soulevé la Ligue des Champions. En préambule des quarts de finale entre le Real Madrid et Chelsea, son ancien club, le portier des Diables Rouges a préfacé la rencontre.

"J’ai décroché beaucoup de trophées, mais la Ligue des Champions est le plus grand au niveau des clubs et je ne l’ai pas encore gagné. Bien entendu, ce serait très spécial pour moi de la gagner avant de prendre ma retraite. Il reste encore du temps. Je vais continuer à chasser mes rêves et la Ligue des Champions en fait partie. Le voyage continue", a dit Courtois.

Le Real Madrid se rendra mercredi à Londres pour y défier les Blues de Thomas Tuchel. "J’espère avoir un retour heureux à Stamford Bridge", a lancé Courtois, qui a porté les couleurs de Chelsea entre 2014 et 2018. "Nous sommes maintenant adversaires. Ils veulent gagner et moi aussi. Je ne demande donc aucune ovation. J’espère qu’on ne me sifflera pas, mais on ne sait jamais. Je suis prêt pour tout et nous verrons comment cela va se passer. Je serais heureux d’y revenir avec des supporters puisque l’an passé le stade était vide."

Quand je me rends au centre d’entraînement et que je vois l’écusson du Real Madrid, je me demande parfois si c’est un rêve

Courtois évolue désormais dans la capitale espagnole depuis près de quatre ans et semble ne pas encore s’y faire. "Quand je me rends au centre d’entraînement et que je vois l’écusson du Real Madrid, je me demande parfois si c’est un rêve. Je n’aurais jamais imaginé un jour jouer au Real Madrid, le plus grand club de football. Il faut croire en soi et en ses rêves, ils peuvent se réaliser".

Après des éliminations en huitièmes de finale pour ses deux premières saisons au Real, Courtois a atteint le dernier carré la saison dernière et veut faire encore mieux. "Tous les joueurs rêvent de gagner. J’ai la chance de jouer au Real Madrid, on est proche de gagner chaque année ici. Cette année, nous affrontons un grand rival en quarts de finale. J’espère que nous allons gagner et ainsi arriver une nouvelle fois en demi-finale, nous verrons".