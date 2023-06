Thibaut Courtois "profondément déçu" des déclarations de Tedesco : "Ce qu’il a dit ne correspond pas à la réalité"

"J’ai été surpris d’entendre la conférence de presse du coach cet après-midi", a commencé par écrire Courtois dans un long message en anglais dont voici la traduction.

"J'ai entendu une conférence de presse où le coach a fourni un compte rendu partiel et subjectif d’une conversation que nous avons eue après le match contre l’Autriche."

"Ce n’est pas la première fois que je parle à un coach à propos de problèmes liés à un vestiaire, mais c’est la première fois que quelqu’un décide de rapporter cela publiquement. Je suis profondément déçu de cela, mais je tiens à préciser que les évaluations de l’entraîneur ne correspondent pas à la réalité.

Dans cette conversation, je lui ai demandé, pas pour un bénéfice direct, d’expliquer et de prendre des décisions pour éviter des situations qui dans le passé nous ont nui tout en recherchant toujours l'intérêt général (du groupe). Être ou ne pas être le capitaine de l’équipe nationale n’est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision et c’est ce que j’ai essayé de lui transmettre.

Malheureusement je n’ai pas atteint mon but. J’insiste sur le fait qu’en aucun cas je n’ai exigé quoi que ce soit et que j’ai parlé à mon coéquipier Romelu Lukaku pour clarifier toute circonstance liée à cette situation. En même temps, je tiens à préciser que je n’ai eu aucune discussion sur un sujet similaire avec un coéquipier, comme cela a été affirmé.

De plus, dimanche après-midi, j’ai subi un contrôle pour un problème au genou droit. Le staff médical de mon club et l’équipe nationale ont été en contact et ont passé en revue tout le matériel correspondant pour prendre la décision de quitter le camp d’entraînement."

Une version des faits qui avait par ailleurs été relayée par son père Thierry dans l’après-midi.