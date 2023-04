Thibaut Courtois partagé après la victoire du Real : "On aurait pu en mettre trois ou quatre"

Thibaut Courtois a certainement connu des soirées plus agitées que celle de mardi face à Chelsea. Il n’empêche que le portier du Real Madrid a su se montrer vigilant dans les moments importants pour permettre aux siens d’attaquer plus sereinement. Et justement, le dernier rempart aurait aimé voir ses coéquipiers un peu plus inspirés en zone offensive.

Un arrêt face à Joao Felix en début de match et un autre, plus compliqué, sur une déviation de Sterling. C’est à peu près tout ce qu’a eu à faire Courtois avec ses gants. "Lors des 20 premières minutes, ils ont été bons en contre et ils nous ont mis en danger. Mais on a été meilleurs par la suite" tenait à souligner le Belge après le match au micro de RMC. Une meilleure forme qui a permis aux Madrilènes de se retrouver davantage en zone de conclusion. "On aurait pu en mettre trois ou quatre si on avait mis le deuxième plus tôt. Le retour sera très dur mais on a fait le boulot. Il faudra très bien commencer le match à Londres pour ramener la qualification" prévenait Courtois.

Il est fort à parier que le gardien devrait avoir plus de boulot au match retour avec des Blues qui risquent bien d’être survoltés devant leur public.