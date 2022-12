Thibaut Courtois, non classé l'an dernier, parmi les 7 nommés au trophée du gardien de l'année pour "The Best FIFA Awards"

Thibaut Courtois figure dans la liste des sept gardiens nommés par la fédération internationale de football pour le titre de meilleur gardien de l'année. Les récompenses de ces trophées annuels "The Best FIFA Awards" seront décernés le 27 février, a annoncé la FIFA.

Les votes du public peuvent commencer à partir du 12 janvier et les performances retenues doivent se situer entre le 8 août et 18 décembre dernier.

Bien entendu, les prestations durant la Coupe du monde au Qatar retiennent l'attention pour des nommés comme le Croate Dominik Livakovic, le Marocain Yassine Bounou ou l'Argentin Emiliano Martinez, champion du monde et meilleur gardien de la Coupe du monde, mais dont les célébrations excentriques suscitent beaucoup de polémiques.

C'est le gardien de Chelsea, le Franco-Sénégalais Edouard Mendy qui a été élu l'an dernier alors que Thibaut Courtois, vainqueur de ce trophée en 2018, ne figurait pas parmi les trois derniers nommés. Le gardien du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, et des Diables Rouges, 30 ans, est dans la liste des sept gardiens proposés avec le Brésilien Alisson (Liverpool), le Marocain Yassine Bounou (Séville), le Croate Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), le Français Mike Maignan (AC Milan), l'Argentin Emiliano Martinez (Aston Villa) et l'Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich).

Le Polonais Robert Lewandowski et l'Espagnole Alexia Putellas avaient été désignés joueur et joueuse de l'année l'an dernier. La FIFA décerne aussi le prix Puskas pour le meilleur but de l'année, celui de la meilleure gardienne, de l'Entraîneur de l'année pour le football masculin et Entraîneur de l'année pour le football féminin. Les membres de l'équipe de l'année seront également désignés. Le jury est composé des entraîneurs et des capitaines des équipes nationales (messieurs et dames), d'un journaliste spécialisé (un par fédération nationale) ainsi que de supporters inscrits sur FIFA.com.