Thibaut Courtois monte au créneau pour défendre Vinicius, victime d’un nouveau tacle crapuleux

Il faut protéger les artistes. Jeudi, le Real Madrid affrontait Valence à l’occasion de la 17e journée de Liga. En fin de match, alors que les Merengues menaient deux buts à zéro (score final), le défenseur valencien Gabriel Paulista a été auteur d’un tacle crapuleux sur Vinicius. Un vilain geste qui lui a valu une exclusion.

Vinicius fait partie de ces joueurs pour qui on se déplace au stade. À l’image d’un Neymar, ou d’un Eden Hazard version Chelsea, le Brésilien ne laisse personne indifférent. Par son style de jeu tout en dribbles et percussion, l’ailier du Real, qui est passé dans une autre dimension la saison dernière, agace ses adversaires. Il est d’ailleurs le joueur qui subit le plus de fautes parmi les cinq grands championnats européens. Face à Valence, il a de nouveau été victime d’un violent tacle signé Gabriel Paulista. Pour Thibaut Courtois, le portier madrilène, c’en est trop.

"Il faut protéger Vinícius", a réclamé le Diable Rouge au micro de DAZN, "il dribble beaucoup et évidemment, les défenseurs n’aiment pas ça. Dans de nombreux matches, il a reçu de violents coups. Je suis heureux car aujourd’hui, l’arbitre a eu le courage d’expulser Gabriel". Le message est passé.