Interrogé lundi sur l'éventualité de donner du repos à Courtois dans les prochains matches, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti avait été plutôt évasif : "C'est possible, sur ces prochains matches, on y pense... Mais si Courtois est bien, s'il n'a aucun souci, il continuera à jouer. Lunin a été bon les matches qu'il a joués, et je n'écarte pas le fait qu'il puisse jouer plus de matches d'ici la fin de la saison", avait indiqué le technicien italien.

Les Français Karim Benzema et Eduardo Camavinga, victimes de "coups" selon Carlo Ancelotti, seront également absents pour ce déplacement du Real Madrid, qui compte onze points de retard sur le leader de la Liga, le FC Barcelone, à huit journées du terme.