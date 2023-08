Thibaut Courtois lance son écurie en Formule 4

Ce n’est pas un secret, Thibaut Courtois aime les sports moteurs. Présent dans les paddocks de F1 régulièrement, fan de jeux vidéo liés à la discipline, il a décidé d’investir dans le milieu et entame déjà sa reconversion. Il a créé TC Racing, une équipe qui évoluera en Formule 4.

Le Diable rouge sera épaulé par Roberto Merhi, qui a participé à treize GP de Formule 1 avec l’écurie Marussia en 2015. Ils sont désormais à la recherche de tous les mécaniciens, ingénieurs et du staff pour mettre tout en place dans l’écurie, et notamment. Les pilotes vont être également minutieusement choisis, et selon Marca, une liste de candidats a déjà été établie. Le championnat de Formule 4 est le premier pas des jeunes pilotes en vue d’atteindre la catégorie reine et est avant tout basé sur la formation. Dans quelques années, certaines stars de la Formule 1 pourraient donc avoir fait leurs armes dans la TC Racing…