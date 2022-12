Thibaut Courtois et Eden Hazard ont repris l'entraînement avec le Real Madrid

Thibaut Courtois et Eden Hazard, après une Coupe du monde avec la Belgique ponctuée dès l'issue de la phase de groupes, ont repris le chemin de Valdebebas. Samedi, les deux joueurs étaient présents à l'entraînement du Real Madrid, à l'instar de l'Uruguayen Federico Valverde et de l'Allemand Antonio Rüdiger.



L'équipe de Carlo Ancelotti reprendra la compétition le 30 décembre avec un déplacement à Valladolid. Après 14 journées de Liga, les champions en titre pointent à la deuxième place avec 35 points, deux longueurs derrière le FC Barcelone.



Maintenant qu'il a définitivement tourné la page de son aventure chez les Diables Rouges, Eden Hazard va pouvoir se concentrer entièrement sur sa carrière en club. Le Brainois, 32 ans le mois prochain et sous contrat à Madrid jusqu'en juin 2024, n'entre pas dans les plans de l'Italien.