Thibaut Courtois est aussi doué des pieds que des mains

En tournée aux Etats-Unis, Thibaut Courtois a étalé toute sa classe avec un magnifique tir du gauche. Le portier belge prouve une nouvelle fois qu’il est un gardien complet.

Les joueurs du Real Madrid sont en tournée aux USA dans le cadre de la Soccer Champions Tour. Ils joueront trois matches face au FC Barcelone à Las Vegas le 23 juillet, contre le Club America le 26 juillet à San Franscico et contre la Juventus le 30 juillet.

Sont présents pour la tournée, nos deux Belges Eden Hazard et Thibaut Courtois. Ce dernier a profité de l’entraînement pour faire des tirs derrière le rectangle. Et on peut dire que sa frappe est plutôt bonne. Courtois en a profité pour aller taquiner la lucarne gauche.

Alors que la saison de Liga ne reprend que le week-end du 13 août, Courtois prouve une nouvelle fois qu’il est fin prêt.