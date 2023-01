Thibaut Courtois envoie un Real Madrid peu convainquant en finale de la Supercoupe d’Espagne

La première demi-finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et Valence, disputée en Arabie saoudite, n’aura pas tenu toutes ses promesses. Après 120 minutes loin d’être emballantes, ce sont finalement les Merengues qui l’ont emporté aux tirs au but (1-1, 4-3). Très solide ce mercredi soir, Thibaut Courtois a stoppé l’essai de Gaya et a envoyé son Real en finale. Eden Hazard est quant à lui resté sur le banc toute la partie.

En finale, le Real Madrid sera opposé au vainqueur de l’autre demi-finale entre le Betis et le FC Barcelone.