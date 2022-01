Thibaut Courtois en Une de AS : "Un grand Hazard nous aiderait à gagner des titres"

Fustigé par certaines mauvaises langues à son arrivée au Real, Thibaut Courtois a, depuis, balayé toutes les critiques en redevenant le rempart infranchissable qu’il était à Chelsea et à l’Atletico. Gardien le plus imperméable de Liga, en tête du championnat avec le Real, il coule des jours heureux à la Maison Blanche… à deux semaines d’un affrontement déjà capital en Ligue des Champions contre le PSG.

Pour préfacer cette rencontre, la pieuvre belge s’est confiée au journal espagnol AS, dont il fait même la Une ce vendredi. Et s’il est satisfait par son niveau de jeu, Courtois veut désormais parachever le travail en remportant des titres : "Je suis fier car cette année je joue à un bon niveau, mais il faut finir par gagner des titres. La saison dernière a aussi été bonne pour moi, mais en mai on n’avait rien gagné. Cela fait mal. C’est essentiel pour nous de gagner des titres, comme on l’a fait récemment avec la Supercoupe d’Espagne."

Le 15 février prochain, au lendemain de Saint-Valentin, le Real se déplacera donc sur le terrain du PSG pour un affrontement qui a tout du cadeau empoisonné. Pour Courtois, ce duel de titans, c’est déjà une finale avant la lettre : "Le PSG est une équipe très coriace, ce sera un match difficile, disputé. C’est une sorte de "finale anticipée". Mais on joue à un bon niveau pour le moment, je pense qu’on peut s’en sortir. Comme souvent dans ce genre de matches, ce seront les détails qui feront la différence. Il faudra être uni et concentré."

Avec une attention toute particulière pour le monstre à trois têtes Messi-Neymar-Mbappé ? Pas sûr : "Le PSG a de grands joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar… mais c’est plus que ça. C’est un bloc complet. Ils ont du talent dans tous les domaines, mais dans le football d’aujourd’hui l’équipe prime sur l’individu. C’est vrai qu’un joueur talentueux peut marquer un but sorti de nulle part, mais vous devez vous soucier davantage de faire déjouer l’équipe au complet."