Thibaut Courtois en mode vainqueur, célèbre à la Cristiano Ronaldo une "victoire" (très) originale

En pleine période de fêtes de fin d’année, les clubs de football nous proposent souvent un peu de contenu plus léger et divertissant qu’à l’accoutumée. Le Real Madrid n’y échappe pas et a réalisé une petite vidéo bien drôle avec quatre de ses joueurs dont Thibaut Courtois, visiblement très en forme. Accompagné de Federico Valverde dans son "équipe", le Belge a affronté Nacho et Lucas Vazquez dans divers petits jeux assez drôles.

Enrouler un rouleau de papier WC sur lequel est déposé un gobelet le plus rapidement possible, souffler un maximum de bougies en une expiration, remplir un plat de cotons de ouate les yeux bandés… Les Madrilènes se sont prêtés au jeu avec sérieux mais aussi beaucoup d’humour. On percevait malgré tout le côté très compétiteur de ceux-ci, et surtout de Thibaut Courtois d’ailleurs ! Le Belge qui, après avoir soufflé toute une série de bougies en une seule expiration a célébré sa petite victoire tel Cristiano Ronaldo et son désormais célèbre "Siiiuuuuuuu" (qui était en réalité "Siiiiiiiimmmm" à la base mais a depuis lors été détourné). On peut également voir Thibaut Courtois éclater de rire quand son équipier, Fede Valverde, a eu un peu moins de réussite que lui au jeu de l’enroulement de papier WC.

Pour l’anecdote, Courtois et Valverde se sont inclinés face à Nacho et Vazquez un peu tricheurs sur la dernière épreuve. L’ambiance semblait malgré tout particulièrement détendue dans cette petite vidéo assez drôle.

Mais les affaires sérieuses vont rapidement reprendre pour le Real Madrid qui se déplace à Valladolid le 30 décembre prochain pour le retour de La Liga après la trêve internationale pour la Coupe du monde.