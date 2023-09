Thibaut Courtois émet des doutes sur sa participation à l’Euro 2024 : "L’idée, c’est de se concentrer sur la saison prochaine"

En (très) bonne position pour se qualifier pour le prochain Euro 2024, les Diables rouges pourraient être privés de Thibaut Courtois en Allemagne en juin prochain. C’est le N°1 des Diables rouges et du Real Madrid lui-même qui l’a laissé entendre dimanche alors qu’il a rendu visite à Remco Evenepoel lors de la dernière étape de la Vuelta qui se disputait dans la capitale espagnole.

Intercepté par nos confrères de Het Laatste Nieuws, Courtois a donné de ses nouvelles alors qu’il est en pleine revalidation après s’être déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche, en août dernier. "Cela se passe bien avec la revalidation mais il faut procéder 'step by step'. Je serai sur la touche de 7 à 9 mois. Si j’ai de la chance, je vais donc pouvoir m’entraîner et jouer vers le mois de mai."

Difficile dans ce contexte-là d’imaginer un Thibaut Courtois au top de sa forme pour l’Euro 2024 qui débutera le 14 juin. "L’idée, c’est de miser avant tout sur la prochaine saison", a glissé Courtois. "Bien sûr, si c’est possible, j’aimerais jouer l’un ou l’autre match en fin de saison. Mais plus vite on reprend, plus il y a de risques de rechute. Et ça, je ne veux pas que ça arrive."

Courtois – qui n’a pas voulu faire de commentaire supplémentaire – prône la prudence et la patience. Il est donc trop tôt pour se prononcer quant à une éventuelle participation du N°1 des Diables au prochain Euro.