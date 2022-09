Thibaut Courtois : "Eden Hazard a montré que c’était un grand joueur, il va être fort à la Coupe du monde"

La Belgique s’est imposée au petit trop face au pays de Galles ce jeudi soir (2-1) à l’occasion de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules de Nations League. Un bon match selon Axel Witsel, même si les Diables Rouges auraient pu marquer plus de buts en première période.

"On était vraiment bien. En première mi-temps, ça peut être 3 ou 4-0. Mais on s’est fait peur en début de 2e période. Le but qu’on prend est totalement évitable. On aurait pu être plus patient", a confié Witsel au micro de Vincent Langendries à l’issue de la partie. Désormais, la Belgique va devoir créer l’exploit en gagnant par 3 buts d’écart aux Pays-Bas. "On va faire le maximum pour gagner et pour essayer de marquer un maximum de buts. Ça va être un match difficile. On sait que les Pays-Bas sont très bien revenus ces dernières années. Ça sera à nous d’être au niveau".

Pour la première fois de la saison, Witsel a évolué à son poste de prédilection, en numéro 6 : "C’est comme le vélo, ça revient assez vite. Il m’a fallu 5 minutes pour me mettre dedans puis c’est revenu vite. Je me sens bien physiquement et mentalement".

De con côté, Thibaut Courtois, qui a vécu un match plutôt tranquille malgré le but encaissé, s’est exprimé sur Eden Hazard, auteur d’un bon match face aux Dragons. "Peut-être qu’il manque un peu de rythme mais je crois qu’il a montré que c’était un grand joueur. Je suis sûr qu’il va être fort à la Coupe du monde. S’il reste fit comme il est maintenant, il va jouer ses matches et être important pour la Belgique. Il n’est pas heureux d’être sur le banc mais c’est l’entraîneur qui choisit. Il l’accepte car c’est le Real Madrid et il y a beaucoup de concurrence avec Vinicius, Rodrygo, Benzema,… Mais au Celtic, en C1, Eden est entré et a été déterminant", a conclu le portier des Diables.